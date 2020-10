Oggi riunione di Lega di serie A, si discuteranno i diritti Tv e non il Covid!

I presidenti di serie A tornano a riunirsi oggi a Milano per discutere sull’ingresso di un miliardario fondo privato (Cvc-Advent-Fsi o Bain-Nb). Nell’ordine del giorno di questa assemblea, a cui non parteciperà in presenza il presidente Paolo Dal Pino (positivo al Covid), non c’è traccia delle gravissime conseguenze della diffusione del virus nel mondo del calcio, arrivate venerdì scorso – giorno in cui sono stati convocati i 20 club dalla Lega – fino alla cancellazione della partita della Under 21 in Islanda. Lo scrive Francesco De Luca su Il Mattino