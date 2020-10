Milik: “Il Napoli mi ha messo di fronte a un bivio e io ho scelto”

ROMA – Nome caldo della finestra estiva di calciomercato, Arkadiusz Milik alla fine è rimasto al Napoli. Dove sembra destinato a vivere i prossimi mesi da vero e proprio separato in casa. L’attaccante polacco è stato accostato prima alla Juve come sostituto di Higuain, poi alla Roma come rincalzo al posto di Dzeko. Alla fine tutto si è risolto in un nulla di fatto. Milik, parlando ai microfoni di Sportowefakty, ha spiegato: “Il Napoli voleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il rinnovo o andarmene. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove. Il mio agente stava cercando una nuova soluzione, alcune squadre si sono interessate e abbiamo parlato. La pandemia però ha complicato le cose, anche per altri calciatori oltre a me. Non voglio fare i nomi delle squadre che mi hanno cercato ma la verità è che per alcune proposte io avevo dato il via libera ma le squadre in questione non hanno trovato l’accordo con il Napoli e io sono dovuto restare”. Fonte: CdS