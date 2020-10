Napoli femminile – Aggiornamento sulle condizioni fisiche di Deppy

Si lavora sodo alla SchianArena in vista del match di Empoli, valido per la sesta giornata di campionato, in programma sabato alle ore 15. Ieri l’attaccante Chatzinikolaou è stata sottoposta ad esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio al ginocchio sinistro rimediato in casa della Florentia. Evidenziata una lesione del legamento crociato anteriore. Resta da valutare l’eventualità di ricorrere ad un intervento chirurgico.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile