ROMA – Arek Milik non figurava ieri nella formazione titolare della Polonia che ha affrontato l’Italia: è entrato soltanto nella ripresa. Il braccio di ferro con il Napoli, con la conseguenza di essere finito fuori rosa, può costargli caro in ottica Nazionale: il centravanti rischia di perdere il treno per l’Europeo. Un mese fa sembrava tutto fatto con la Roma, ora il club giallorosso sembra disposto ad aspettare Milik fino a giugno, quando si libererà a parametro zero. Fonte: CdS