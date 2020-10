Meluso (DG Spezia): “Llorente? Non mi ci volevo buttare, non sapevo quali erano le conseguenze”

Mauro Meluso, direttore generale dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Si gonfia la rete:

La posizione dello Spezia dopo il caso Juventus-Napoli?

“La situazione è anomala e particolare, tutti hanno ragione. Ognuno ha le proprie di ragioni, per meglio dire. Ci vuole un po’ di buonsenso, non ricordo questa situazione in 55 anni. Va un po’ gestita a periodi. Nel senso che finché non si troverà il vaccino bisognerà gestire secondo quello che è il momento storico”.

“Questo protocollo della FIGC prevede delle cose, quello statale altre. Va usato il buonsenso, non voglio entrare nel merito perché è difficile prendere una posizione. Noi rispettiamo tutti i protocolli. Ieri nel centro sportivo abbiamo allargato tantissimo gli spogliatoi, addirittura ne abbiamo tre per evitare il contagio e aumentare il distanziamento sociale”.

Llorente?

“Mai fatto una trattativa vera e propria. Non mi ci volevo buttare proprio perché non sapevo quali erano le conseguenze.