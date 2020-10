Marco Bellinazzo: “Amazon e Mediaset sui Diritti Tv della Champions League”

Marco Bellinazzo, sul suo profilo twitter, su i diritti tv della Champions League per il triennio 2021-2024: “ Dopo l’apertura delle buste, in pole per gli slot di martedì e mercoledì con migliori match c’è Amazon e per quelle in chiaro Mediaset. Per il resto dei diritti ci sono offerte molto forti di Dazn che insidia Sky. La Uefa assegnerà dopo colloqui con operatori” . Do po il debutto nel Regno Unito ed in Germania, Amazon si appresterebbe ad entrare anche nel mercato italiano. Sembra vicina l’acquisizione dello spazio del mercoledì. Sulle altre tipologie di spazi televisivi, l ‘Uefa si riserverà altre consultazioni. Si profila uno scontro tra Dazn e Sky.

Fonte: Twitter