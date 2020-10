Malagnini: “Secondo me, il Giudice Soprtivo opterà per il 3-0 a tavolino”

Su Radio Marte è intervenuto Luciano Ruggiero Malagnini, avvocato, ecco le sue parole: “Juventus non costituita in giudizio? A mio avviso, il Giudice Sportivo ha rinviato la decisione perché voleva approfondire qualcosa. L’ordinanza dell’ASL non vietava di andare a Torino ma rendeva palese un impedimento e quindi il Napoli rischiava un reato. Il Giudice Sportivo di fronte agli elementi potrebbe decidere per una causa di forza maggiore. Non ha ancora deciso perché credo che l’ASL Napoli 1 non ha sottoposto i soggetti al tampone subito dopo la partita contro il Genoa. In questo caso si è agito applicando il protocollo per il calcio. Poi si è applicato il protocollo ordinario, che si applica per tutti. In seguito l’ASL ha spiegato di dover applicare la quarantena speciale con la bolla, che però riguarda il protocollo del calcio. Il campionato quest’anno premierà chi ha più fortuna con i positivi. L’Inter ha 5 positivi e giocherà il Derby: non è il caso di lasciare troppa discrezionalità alle ASL. Domani il Giudice Sportivo cosa deciderà? Secondo me, per evitare un precedente, potrebbe anche dare 3-0 a tavolino. Se dovesse dare valore all’intervento dell’ASL verrebbe meno il protocollo e si rischia di non giocare più”.