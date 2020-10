La Juventus non si costituirà parte civile dal Giudice Sportivo

Domani sarà il giorno del verdetto da parte del Giudice Sportivo Mastandrea sulla partita non disputata Juventus-Napoli e le ipotesi non mancano. Dalla sconfitta 3-0 a tavolino, fino al punto di penalizzazione, per non parlare della ripetizione della gara a data da destinarsi. La novità delle ultime ore è che il club bianconero di Andrea Agnelli non si costituirà parte civile e questa mossa potrebbe essere decisiva a favore del Napoli per la ripetizione della sfida (CLICCA QUI intervista Eduardo Chiacchio). Anche se ci fosse la sconfitta a tavolino, potrebbe portare ad un eventuale ricorso in appello.

Fonte: Corriere dello Sport