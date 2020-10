In vista dell’Atalanta, Gattuso ha scelto il tridente dietro Osimhen

Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno, nella famosa “bolla”, in vista della sfida contro l’Atalanta di Gasperini. Il calcio agonistico si sta avvicinando e Gattuso sta vagliando diverse soluzioni da mandare in campo contro gli orobici. Il modulo sarà 4-2-3-1 con: Ospina in porta, Di Lorenzo e Hysaj esterni di difesa, Koulibaly e Manolas al centro. Il dubbio sono i due della mediana: Fabian e uno tra Bakayoko o Lobotka. Sulla trequarti: Politano, Mertens e Lozano, alle spalle di Osimhen. Insigne prosegue il recupero anche se sarà difficile vederlo in campo sabato al San Paolo, ma dovesse procedere per il meglio potrebbe rientrare nel derby contro il Benevento del fratello Roberto e dell’ex Maggio.

Fonte: CdS