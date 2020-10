Il nuovo DPCM conferma i 1000: sono anche “derogabili”

Niente calcetto, niente gite scolastiche e didattica a distanza ed a casa si raccomanda di non invitare più di sei persone. Il nuovo DPCM, in fondo, cambia molto molto poco. 30 persone al massimo ai banchetti, ok all’ asporto e conferma per le mille persone presenti allo stadio. 1000 in stadi aperti, 200 in quelli chiusi. Non solo. Il limite dei 1000 spettatori è anche derogabile. Nel testo, infatti, è previsto che:

“Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, potranno stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza”