Gattuso accelera le sedute atletiche e tecnico-tattiche. In arrivo l’Atalanta

Gattuso in questi giorni di lockdown per il gruppo azzurro ha intensificato sia le sedute atletiche che quello tecnico-tattiche per riportare la squadra al meglio alla ripresa del campionato sabato pomeriggio al San Paolo contro l’Atalanta. Insigne ha ripreso il lavoro sul campo, dopo due settimane di terapie e di programma in palestra, l’obiettivo è il rientro per il derby contro il Benevento del fratello Roberto in programma domenica 25. Allenamento pomeridiano terminato con una partitina su campo ridotto. Ringhio lavora sul 4-2-3-1, contro l’Atalanta da esterno sinistro d’attacco dovrebbe giostrare Lozano a sinistra con Politano a destra. Ventre (Il Mattino)