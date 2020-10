Domani la sentenza del GS, se negativa altri due gradi di giudizio per il Napoli

Il Napoli attende il verdetto del giudice sportivo. La decisione ci sarà domani e la speranza del club azzurro, fondata sulle memorie difensive basate sulla causa di forza maggiore per non aver potuto raggiungere Torino dopo il provvedimento dell’Asl dell’isolamento per il gruppo azzurro in seguito alle positività al Covid 19 di Zielinski e Elmas e del collaboratore Costi, è che verrà stabilita la ripetizione della partita con la Juve. Il club bianconero punta al 3-0 a tavolino da parte del giudice sportivo (sarebbe il primo grado di giudizio sportivo e il Napoli potrebbe poi ricorrere a altri due gradi portando avanti la battaglia legale). Ventre (Il Mattino)