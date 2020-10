De Laurentiis: “Decisione del Giudice Sportivo? Vedremo”

“Vedremo”. Solo una parola di risposta alla domanda sul cosa si aspetta dalla sentenza del Giudice Sportivo sulla partita tra Juve e Napoli, che non si è disputata lo scorso 4 ottobre, da parte di Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro. In attesa della decisione definitiva, con il possibile 0-3 a tavolino per i partenopei. Che potrebbero vedersi infliggere anche un punto di penalizzazione, ADL non si è dunque sbilanciato, non rispondendo poi alla domanda sull’essere fiducioso o meno. Fonte: TuttoMercatoWeb.com