Ciaschini: “Gattuso con la stessa determinazione da calciatore. Ancelotti a Napoli frenato da problemi interni”

A “Il Sogno Nel Cuore” è intervenuto Giorgio Ciaschini. Allenatore e storico vice di Carlo Ancelotti si è detto “Felice della crescita di Gattuso sulla panchina del Napoli. Conosco bene Rino. E’ un uomo vero. In panchina conserva la determinazione che aveva da calciatore. Raggiungerà grandi traguardi con gli azzurri”. Quelli che non ha raggiunto Carlo Ancelotti, adesso in serie positiva all’Everton in Premier League. “Sono amico di Carlo da 25 anni – ha detto Ciaschini a Radio Crc – non l’ho seguito a Napoli, perché negli anni il suo staff è stato rinnovato e arricchito dalla presenza di alcuni familiari. Non conosco bene il perché le cose non abbiano funzionato a Napoli. Credo che abbia incontrato difficoltà nel convincere la squadra a mettere da parte il sistema di gioco di Sarri e a giocare in un’altra maniera. Sono convinto, inoltre, che abbiano pesato pure diverse problematiche interne. Adesso Carlo sta facendo bene in Inghilterra. A un gruppo collaudato ha aggiunto Allan e James Rodriguez. Fanno la differenza”. La speranza dei tifosi del Napoli è che ci riescano anche gli attaccanti del Napoli. “Rino sta insistendo nel 4-2-3-1, perché intende schierare in campo contemporaneamente tutti i calciatori di qualità a sua disposizione. Lo stesso succedeva nel Milan con l’albero di Natale. Credo che l’arrivo di Bakayoko possa aiutarlo a mantenere l’equilibrio”.

