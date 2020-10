Calcio femminile – Su Sky media di 135.000 spettatori

Juve-Fiorentina è stata una partita da record: in diretta dalle 17 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, è stata raggiunta in t.v. da 135 mila spettatori medi. Al momento è il match di Serie A Femminile più visto da inizio stagione su Sky, ha superato Milan-Juventus giocato a San Siro (127 mila spettatori medi). Per il movimento femminile è un altro segnale di crescita e in attesa che si passa al professionismo e per le ragazze è davvero importante.

La Redazione