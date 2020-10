Atteso ADL all’assemblea di Lega di oggi: si discute dei diritti Tv

Oggi è prevista un’assemblea di Lega. Si potrebbe pensare che l’argomento di discussione sia l’emergenza Covid e la relativa gestione dei casi di positività nel calcio, invece no. Oggi i padroni del calcio italiano dovranno scegliere il fondo che dovrà entrare nella Newco che gestirà i diritti tv. Per intenderci, sul tavolo ci sono due offerte più o meno simili di circa 1 miliardo. Pronti a essere distribuiti tra i 20 club della serie A. De Laurentiis è atteso a via Rossellini: sarebbe un ritorno dopo le polemiche per la sua presenza il 9 settembre (dopo poche ore sarebbe risultato positivo al Covid 19).

P. Taormina (Il Mattino)