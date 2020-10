Allan: “A Napoli solo un piccolo incidente, ringrazierò sempre ADL”

Napoli è affetto e riconoscenza. A livello di emozioni, per Allan, non è un libro chiuso: “C’è stato un momento difficile in cui abbiamo perso diverse partite e sono nate alcune discussioni. Ma quel piccolo incidente, durante i miei cinque anni nel Napoli, non toglie niente alla mia storia in un club così grande. E’ stato l’unico momento sbagliato: cose che accadono, impariamo da loro, non esistono rancori. Provo gratitudine, ringrazierò sempre il presidente De Laurentiis per l’opportunità che mi ha dato di indossare quella maglia e ringrazierò sempre i tifosi per come mi hanno abbracciato”. Fonte: CdS