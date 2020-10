ADL lo aveva predetto: non era il caso di “girare” l’Europa

Aveva ragione De Laurentiis. Non era questo il momento migliore per andarsene in giro per l’Europa. Diawara, di ritorno dalla sua nazionale, è risultato positivo proprio ieri. Il contagio, come risaputo, ha colpito pure i ragazzini della nostra Nazionale. E la Federazione in via precauzionale ha deciso di sostituire per intero la squadra. I positivi, in tutto, sono al momento sette perché oltre a Gabbia, Plizzari, Bastoni e Carnesecchi (più un membro dello staff), ieri mattina dopo i tamponi si sono aggiunti anche Marchizza dello Spezia, Russo dell’Entella e Bellanova del Pescara. E così la Figc ha comunicato che, per rispettare il protocollo Uefa, lascia a casa anche gli altri (perché il pericolo è che la catena non si sia interrotta) a parte quelli già positivi. Facendo sua una versione scientifica del contagio che non è del tutto accertata: ovvero che quelli già hanno avuto il Covid non lo possono riprendere.

P. Taormina (Il Mattino)