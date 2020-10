Zielinski ed Elams ancora positivi, difficile ipotizzare un rientro

Oggi è previsto un nuovo giro di tamponi in casa Napoli. Da dopo la gara con il Genoa, definito, purtroppo, focolaio Covid, i test sono stati continui. Gli ultimi hanno dato risultati negativi, a parte Zielinski ed Elmas che, purtroppo, restano ancora positivi. Il centrocampista polacco, per due giorni a inizio della settimana, ha avuto qualche problema fisico. Ma sia l’uno che l’altro sono asintomatici. In ogni caso, per tornare in gruppo servono due tamponi negativi a distanza di 48 ore (almeno in base al protocollo Cts che potrebbe cambiare proprio in queste ore) Insomma, complicatissimo pensare che tornino contro l’Atalanta.

Il Mattino