Tranquillo Victor, anche Dios aspettò 2 giornate per il primo gol

I precedenti sono alterni: ma, non sono tali da preoccupare un Osimhen a secco, in attesa dell’Atalanta e dopo le gare con Parma (ma, in campo solo dopo un’ora di gioco) e Genoa. Perché anche Diego Armando Maradona ha dovuto attendere: dal suo esordio, restò a secco per 152 minuti prima di trovare il gol con la Samp, al 62′ della seconda giornata del campionato 84-85. Marek Hamsik, 100 gol in Serie A con il Napoli, trovò il primo centro alla terza giornata, ancora contro la Samp, in un 2-0 che mise in discesa il ritorno del Napoli dopo la promozione dalla B. Nell’altalena della storia è giusto tornare agli inizi: Antonio Vojak, 102 gol in A con in azzurro, impiegò 6 giornate per il primo centro, quello del 10 novembre 1929, nel 2-2 con la Roma.

M. Giordano (Il Mattino)