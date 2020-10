Solo due azzurri segnarono all’esordio ed uno con una doppietta

Luis Vinicio e José Altafini, sono andati subito a referto all’esordio: O Lione con una doppietta al Torino nel 2-2 del 1955, Core ngrato nel 4-2 alla Spal nell’esordio con il Napoli del 1965, in una gara dove Cané mise a segno una tripletta e per la Spal andarono a segno gente come Fabio Capello ed Osvaldo Bagnoli. Mister 2 miliardi, Giuseppe Savoldi, mise subito le cose in chiaro: un rigore nel finale di gara alla prima con il Como nel 75-76 che aprirono il valzer di 55 gol in Serie A con il Napoli. Antonio Careca, 73 gol in campionato nelle 6 stagioni al San Paolo, trovò la prima rete alla quinta giornata della stagione 87-88, nel 6-0 al Pescara, mentre Daniel Fonseca fece centro alla seconda dell’annata 92-93: 2-4 in casa del Foggia. Venendo agli ultimi anni, Gonzalo Higuain steccò la prima, ma fece gol al Chievo alla seconda, firmando il poker esterno in un altro 2-4: il primo di 71 gol in Serie A con il Napoli. Cavani, invece, si iscrive al club dei precoci: 7 minuti per il numero 7 per andare a referto nella prima giornata contro la Fiorentina, cui sono seguiti altri 77 gol per il bomber che da qualche giorno è diventato calciatore del Manchester United. Marco Giordano Il Mattino