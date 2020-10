Rita Guarino (all. Juventus): “Ieri prova di forza contro la Fiorentina. Ecco per Alves dal primo minuto”

Ieri pomeriggio la Juventus Women ha battuto per 4-0 la Fiorentina e si conferma da sola in testa alla classifica. A fine gara le parole del tecnico delle bianconere Rita Guarino.

Un’altra prova di forza della Juventus dopo San Siro, questa volta anche una bellissima Juve…

“Si una bellissima Juve che ha fatto quello che doveva fare dall’inizio. Cioè aggredire l’avversario ed essere cinica perché le occasioni che abbiamo avuto siamo riuscite a sfruttarle da subito e significava mettere timore ad una Fiorentina che sta dimostrando un ottimo calcio che può fare male in qualsiasi momento. Era importante partire con il piede giusto e le ragazze lo hanno fatto e siamo contente di questo”.

Come è arrivata la scelta di mettere Maria Alves al posto di Cernoia? Raccontaci qualche segreto… “I segreti non si possono raccontare. Maria era in un momento di forma importante e lo ha dimostrato in allenamento. Ed erZ goduto avesse la sua opportunità. Cernoia ha giocato la partita a San Siro arrivando da un infortunio e c’era un leggero sovraccarico e non volevo rischiare nulla, avendo a disposizione tanti attaccanti. E ho scelto Maria perché in questo momento lo meritava”.

Cecilia Salvai è assolutamente ritrovata, anche oggi ha fatto una partita straordinaria… “Non c’è dubbio che tutto il reparto difensivo si sia mosso bene e fosse organizzato. Cecilia doveva solo ritrovare quell’opportunitá e quella fiducia che sta avendo da tutto il gruppo. Sta solo dimostrando quello che vale cioè tanto. E sono contenta che lo possa fare in partite così importante. Quindi siamo ben felici per lei, ma sono contenta per tutto il reparto difensivo che ha lasciato poche chance all’avversario. Quando torna Gama? Vedremo. Giochi a tre? Lo vedremo”.

Due parole su Italia – Danimarca? “È una doppia sfida in un girone che le vede in testa. Due squadre molto equilibrate nelle rispettive forze individuali. Per cui credo che sarà una bella partita e quindi spero che possiamo divertirci nel seguire le ragazze e che questo le accompagni ad ottenere il pass l’europeo”.

Fonte: tuttojuventus.com