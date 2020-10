Play-Off – Ecco una delle ipotesi se non si dovesse concludere la stagione

GIRONE D’ANDATA. Le variabili da considerare sono molte e mettere d’accordo tutti sarà complicato. La Figc e la Lega sembrano concordare sul fatto che, prima dei play off, vada disputato tutto il girone d’andata in modo da portare le formazioni ad avere lo stesso numero di incontri giocati e soprattutto ad aver affrontato tutte le avversarie una volta. Ciò permetterebbe di stilare una classifica “reale” ovvero senza dover utilizzare l’algoritmo che aveva creato così tanti dissapori qualche mese fa.

Dopo la diciannovesima giornata non tutte avranno disputato lo stesso numero di match in casa e in trasferta?

Poco male: il fattore campo, sostengono, di fatto è azzerato da stadi con 1.000 spettatori. Il problema è che per adesso sono andate in scena appena 3 giornate (peraltro neppure complete) e che la strada da percorrere è molta considerando il numero di contagi nel Paese e pure in Serie A. Al termine del girone d’andata non sarà creato immediatamente un tabellone in stile tennistico per assegnare lo scudetto: un taglio dei match ci sarà, ma non potrà essere troppo netto per non scatenare l’ira delle tv. Ecco perché prima di arrivare agli incontri decisivi per il titolo e la salvezza, ci vuole una seconda fase. Fonte: CdS