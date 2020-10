Paolillo: “Il derby dev’essere giocato, Marotta non chieda parere all’Asl”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto l’amministratore delegato dell’Inter, Ernesto Paolillo: “Stabilite le norme, nel bene e nel male, bisogna rispettare le norme. Le squadre hanno accettato tutte la normativa, quindi non si discute. L’intervento delle Asl è previsto dalle norme. Perché non è stata rinviata Juventus-Napoli? Questione di cavilli, ma quel “fatto salvo” nega il tre a zero a tavolino… Ma si vede che alla Juve tre punti fanno comodo. Non hanno trovato una terza via: Marotta non deve chiudere un parere alla Asl di Milano, nessuno deve provare a spingere per rinviare la gara. Pur essendo profondamente tifoso interista, non bastano questi infortunati da Covid-19 per non giocare. La Lega Serie A deve esser gestita da manager, così come è un condominio più che un Lega fatta da professionisti”