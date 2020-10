Pancalli: “Juve-Napoli? “Partita importante, inevitabile le polemiche”

Luca Pancalli, Presidente Comitato Italiano Paralimpico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Si gonfia la rete:

Ostacolo più grande per l’ipotesi playoff?

“Secondo me sono diverse le considerazioni da fare. Naturalmente un campionato come quello di quest’anno, per come rischia di andare avanti, potrebbe risultare falsato da diversi punti di vista. Ci sono valutazioni da fare di carattere gestionale, economico, di regolarità sportiva. Però io confido che chi è deputato a prendere decisioni le possa prendere per il bene del calcio italiano”.

Juventus-Napoli?

“Partita importante, inevitabile che ci fossero polemiche“.

Calcio senza spettatori?

“Su questo io credo che ci sia un problema legato a tutte le manifestazioni sportive. Manca una componente importante dello spettacolo. Stiamo vivendo una situazione preoccupante, quindi è giusto che ci si attenga alle disposizioni. Detto questo, è giusto anche pensare che ci possa essere uniformità con la società civile. Con adeguato rispetto delle condizioni di sicurezza la cosa mi sembra che abbia funzionato. Soprattutto per gli sport professionistici, il venir meno degli spettatori ha un riverbero sui conti dei club”.