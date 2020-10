Nuova tegola per il Bologna di Mihajlovic in vista anche del Napoli

Le nazionali non portano buone notizie al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic e riguarda il centrocampo. Dopo Dijks, fermo per 2 mesi, i è fermato anche Skov Olsen. L’esterno d’attacco della Danimarca si è infortunato nel corso della sfida contro l’Islanda. Ecco il comunicato ufficiale: “E’ andato a fare accertamenti in ospedale. Non è stato bello vederlo così sofferente mentre usciva dal campo sulla barella. Adesso possiamo solo incrociare le dita sperando che non sia nulla di serio”. Dovrà star fermo sei settimane e salterà tra le altre la gara dell’8 Novembre alle ore 18,00 contro il Napoli al “Dall’Ara”.

La Redazione