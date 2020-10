Milik ai margini anche in Nazionale: se aveva un piano, è fallito

Ieri, contro l’Italia, Lewandowski unica punta e Milik in panchina. E’ stato gettato nella mischia al 70′, sullo zero a zero. Sono settimane complicate, nel suo tirare la corda forse non si è reso conto dei guai in cui si è cacciato. Ha voluto mantenere il principio, non si aspettava però che sarebbe rimasto fuori dalle liste ufficiali del campionato e dell’Europa League, figurarsi se immaginava di finire ai margini della propria nazionale.

Probabilmente, nei suoi piani, c’era il mettere De Laurentiis con le spalle al muro, costringerlo solo a soluzioni a lui gradite, ovvero la Juventus. Ha sbagliato interlocutore ed ora, anche per colpa di Milik, i rapporti tra Napoli e Juve sono ai minimi termini. Il polacco sarebbe una soluzione bianconera per la prossima estate, dal momento che a giugno si libererà a parametro zero. Sta di fatto che non c’è mai stata una spaccatura così evidente tra De Laurentiis e il collega Agnelli, che hanno sempre intrattenuto buone relazioni, sia nella vita privata che in quella professionale. La questione Milik ha fatto precipitare la situazione, fino a renderla praticamente nulla dopo il caos degli ultimi giorni.

Il Mattino