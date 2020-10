Meluso (DG Spezia): “Covid-19? Bisognerà studiare dei correttivi”

Mauro Meluso, direttore generale dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Si gonfia la rete:

“Come positivo al COVID-19 abbiamo avuto solo Marchizza con la Nazionale Under 21, purtroppo si è contagiato lì probabilmente ma sono ipotesi. Poi si è contagiato anche Ismaily e abbiamo dovuto interrompere l’iter per il trasferimento, abbiamo dovuto aspettare.

Playoff?

“Bisogna trattare il problema per il momento che si vive. Già l’anno scorso il COVID-19 ha condizionato tanto il momento del Lecce, dove ho lavorato l’anno scorso. Non avevamo la rosa adeguata per giocare ogni 3 giorni. In base all’evoluzione o all’involuzione del fenomeno bisognerà studiare dei correttivi. La Federazione e la Lega cercheranno di trovare la soluzione migliore”.

Modello bolla?

“Lo Spezia avrebbe la possibilità perché ha un centro sportivo sul quale ha investito e fatto lavori per evitare il contagio. La soluzione potrebbe essere attuabile. Il fatto è che si sta svilendo il gioco del calcio. Sinceramente il calcio senza gli spettatori manca di spettacolo. Si va avanti giusto per farlo. A queste misure estreme io sono un po’ contrario, si tratta di dover andare avanti però infischiandosene un po’. Ci sono ovviamente situazioni molto più importanti, come portare avanti il campionato”.

Fiorentina?

“Ha preso Callejon, ha sostituito bene Chiesa. Loro sono superiori per organico e storia. Dobbiamo ragionare da squadra particolarmente vogliosa e metterci il massimo dell’impegno”.