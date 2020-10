Lotta tra CVC e Bain per i fondi; domani bando diritti internazionali!

Dire chi la spunterà domani è complicato. L’assemblea, che sembrava destinata a tenersi in video conferenza, si svolgerà invece in presenza in un hotel in zona stazione centrale a Milano. Troppo delicato l’argomento: i club hanno premuto per questa soluzione che alla fine è passata. Se le società un mese fa hanno votato all’unanimità per l’ingresso dei fondi, adesso va scelto a chi dare la preferenza. Non facile visto che in ballo ci sono così tanti soldi e che le posizioni da conciliare sono diverse. Lo si è capito pure dalla riunione delle medio piccole una decina di giorni fa. I rumors danno Cvc in vantaggio perché la sua proposta per il 10% della media company è più alta, ma Bain darebbe più soldi al closing ovvero entro l’inizio del 2021. Di certo però i tanti milioni in arrivo dal consorzio di Cvc o da quello di Bain saranno fondamentali per i bilanci 2020-21 delle società: anche se non a tutti piace l’ipotesi di far nominare al fondo “vincitore” l’ad della media company che gestirà i diritti per un decennio, la prospettiva di limitare il rosso è troppo allettante. Domani sarà anche approvato il bando per i diritti internazionali del triennio 2021-24, poi tra 2-3 settimane toccherà a quelli nazionali. Una doppia procedura che andrà portata avanti indipendentemente da come finirà il testa a testa tra Cvc e Bain.

Fonte: CDS (Ramazzotti)