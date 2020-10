La soluzione – Bolla stile NBA, ma i calciatori dicono no

Il numero dei “positivi” è destinato a salire, inutile girarci intorno. Per questo motivo l’ipotesi di uno stop non è per nulla campata in aria. Il calcio, per evitare che ciò accada, sta vagliando ipotesi e possibili soluzioni. Una di queste, come si legge su La Repubblica, potrebbe essere l’ormai famosa bolla, quella stile NBA: ciascuna squadra chiusa in ritiro, che esce solo per giocare. Tamponi previsti ogni 4 giorni. Sembra questo il piano da adottare per permettere una prosecuzione del campionato tranquilla. Il grande ostacolo alla bolla, però, proviene proprio da loro, i protagonisti del mondo del calcio: i giocatori. Già nel mese di maggio, quando fu ripreso il campionato scorso per un pelo, avevano dimostrato la loro contrarietà a questa soluzione.