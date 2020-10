Juventus-Napoli, la prova che potrebbe scagionare gli azzurri

Questa è la settimana del verdetto su Juventus-Napoli, la sfida che non si giocherà sul campo ma in un aula di tribunale. Mercoledì potrebbe essere il giorno che il Giudice Sportivo Mastandrea dovrebbe emettere la sentenza. Ci sarebbe un video che potrebbe scagionare gli azzurri dalla sconfitta per 3-0 a tavolino. La squadra di Gattuso era davvero pronta a giocare la gara, carica e concentrata, pronta con il 4-2-3-1, Fabian e Lobotka e i 4 la davanti con: Politano, Mertens, Lozano e Osimhen. Ci siamo per il verdetto le due società attenderanno con pazienza.

Fonte: Repubblica