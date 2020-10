Insigne ritrova il campo di Castelvolturno: lavora per il rientro

Si è rivisto sul campo, Lorenzo Insigne. I giocatori hanno chiesto, ieri, a Gattuso, di tornare a “saggiare” il terreno di gioco ed il mister ha acconsentito. E tra loro, seppure in maniera diversa, c’era anche il capitano. Le possibilità che rientri per la sfida all’ Atalanta, prevista sabato pomeriggio sono praticamente zero, ma almeno comincia ad allenarsi. Sotto la pioggia, ha svolto la prima seduta sul campo con il pallone. Insigne non avverte più problemi al bicipite femorale sinistro, ma lo staff medico non intende forzare perché la lesione di primo grado ha ancora bisogno di tempo per ripararsi. In questo momento, l’obiettivo è rivederlo in campo nel derby con il Benevento ma tutto dipende anche dalla risposta fisica del Magnifico.

Il Mattino