Inizia il percorso di recupero di Insigne. Ecco la data del suo rientro

Il Napoli prosegue la preparazione nella “bolla” di Castel Volturno, in vista della sfida di sabato alle ore 15,00 contro l’Atalanta per la quarta giornata di campionato. Ieri per la prima volta ha iniziato ad allenarsi con il gruppo Lorenzo Insigne, proseguendo la sua personale tabella di marcia. Il capitano azzurro aveva subito un problema muscolare nel corso della sfida contro il Genoa e se dovesse procedere per il verso giusto, potrebbe ritornare in campo nel derby contro il Benevento e la sfida anche a suo fratello Roberto.

Fonte: CdS