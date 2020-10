Il Napoli è deluso: fumata nera da parte dell’Asl Caserta 2. Il Dr. Canonico lo sapeva

L‘Asl Caserta 2, che è competente per i controlli: nonostante il tampone negativo del gruppo, non è previsto ancora un protocollo soft per il Napoli che, dunque, resta in quarantena nel centro tecnico. Nessuno sconto, al momento: il dottor Canonico, medico del Napoli, sapeva bene che non ci sarebbero state novità, nonostante i risultati confortanti di questa settimana. Ieri, però la svolta di Cts e governo: serve un solo tampone negativo per essere guarito e isolamento fiduciario ridotto da 14 a 10 giorni. In questo modo il gruppo potrebbe uscire dalla bolla tra domani e mercoledì. Non è una situazione comunque semplice sotto il profilo mentale in questa sorta di clausura per la squadra. Clima positivo, tant’è che era previsto una domenica di riposo ma la squadra, anche per ingannare meglio la noia, ha chiesto di potersi allenare. Pino Taormina (Il Mattino)