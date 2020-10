Gattuso è pronto a lanciare nella mischia Bakayoko. Mertens e Koulibaly scherzano sulla “bolla”

Il buonumore in casa Napoli non manca, anzi si cerca di sdrammatizzare in un momento dove il Covid-19 ha preso il sopravvento anche nel calcio. Mertens e Koulibaly mostrano un video dove fanno una posa da palestrati: “Un’altra settimana così e si cambierà sport”. Nel frattempo la squadra si sottoporrà ad altri test dei tamponi nella giornata di oggi per attendere il verdetto e poi lo sguardo al campo. Bakayoko è pronto al debutto, sabato c’è l’Atalanta e mai sfida è più adatta per vedere all’opera ex di Milan, Monaco e Chelsea.

Fonte: CdS