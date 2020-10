Gattuso e la profezia su Lozano, il messicano è rinato

Il Napoli lo scorso anno lo acquisto dal Psv Eindven, costo dell’operazione è 50 milioni, bonus e commissioni comprese, ma il suo rendimento non è stato dei migliori. Da Ancelotti a Gattuso, prestazioni non del tutto brillanti. La svolta è arrivata con la mancata convocazione nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus, poco impegno in allenamento in quella circostanza. L’attuale mister degli azzurri lo ha trasformato e c’è una frase che ne da conferma: “Se me lo ridate, lo rimetto a posto e diventa titolare”. Il “metodo” Gattuso tra rimproveri e battibecchi sembra aver funzionato, visto anche le due partite contro Parma e Genoa.

Fonte: