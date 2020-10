Gallo: “In Francia Mediapro ha deciso di non pagare la Ligue 1”

Il giornalista Massimiliano Gallo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live:

“In Francia Mediapro ha deciso di non pagare la Ligue 1 perché il bando gara è avvenuto prima che scoppiasse il COVID-19, anche perché non ci sono più gli stessi abbonamenti per guardare le partite. Il calcio si è trovato di fronte a questo evento straordinario, vuole abbassare la testa e ripartire come prima. Ma nulla è come prima in nessuno degli ambiti. Tra bilanci barcollanti, calciatori strapagati, spettatori che non sono più quelli di un tempo: il giro di affari si è ridotto drasticamente ma il calcio non vuole prenderne atto”.