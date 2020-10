Boniek bacchetta Milik: “Ricordi ciò che il Napoli ha fatto per lui”

Ieri sera c’è stata la gara tra Italia e Polonia. Uno dei giocatori simbolo, da sempre, del calcio polacco è Zbigniew Boniek, attualmente presidente della Federcalcio polacca. Boniek conosce molto bene anche la Serie A italiana, avendoci giocato diversi anni, con le maglie di Juventus e Roma. Intervenuto a Radio Uno durante la trasmissione Radio Anch’io sport, ha parlato della gara di ieri sera, del caso Juventus/Napoli ed anche di quello relativo a Milik.

Eravamo consapevoli di affrontare una delle migliori nazionali d’Europa, che sa giocare a calcio. Noi abbiamo difeso bene e abbiamo provato qualche contropiede, il pareggio è stato giusto perché non ci sono state grandi occasioni per nessuno. L’Italia ha tante alternative, anche in tribuna.

I casi sono in aumento, la situazione non è facile e potrebbe portare a chiudere gli stadi. I playoff potrebbero essere una soluzione ma la decisione spetta al calcio. Purtroppo ci sarà sempre qualcuno scontento. In Polonia abbiamo deciso che sarà possibile anticipare la fine del campionato se avremo giocato più di metà delle partite. Serve intelligenza e buon senso, non discordia.

Juve-Napoli? È stato strano vedere i bianconeri in campo, senza che il Napoli fosse partito. Non voglio commentare un caso così particolare, ma bisogna prepararsi al rinvio delle partite: come si può giocare se escono dei positivi a ridosso delle gare?

Milik vorrebbe giocare, spero che trovi un accordo col Napoli. Non serve litigare. Deve avere continuità, sarà difficile andare all’Europeo. Si deve ricordare come il club gli è stato vicino durante gli infortuni, alla fine questa è solo una questione di soldi, come sempre.

Dichiarazioni da Il Napolista