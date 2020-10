Amarcord – Sallustro andò a segno dopo 10 giornate, per cui…

Oggi, l’idolo indiscusso è Mertens, senza dubbio. Ma nella storia azzurra ve ne sono stati molti. Da Vinicio a Cavani, passando per Lavezzi ed Hamsik, senza contare Maradona. Il primo, però, è stato Attila Sallustro. Ha vestito la maglia azzurra dalla fondazione del 1926 al 1937: 11 anni per metter a segno in Serie A 104 reti, numero di gol rimasto ancora imbattuto tra i goleador partenopei, se il riferimento resta al solo campionato. Sallustro impiegò 10 giornate a siglare un gol, dato storico che farà di sicuro piacere a Victor Osimhen. Il bomber di origini paraguaiane segnò contro l’Inter, ma non fu una bella giornata, visto che il Napoli perse 9-2. Se non si vuole andare così indietro nel tempo, basta prendere lo smartphone tra le mani e far scorrere l’indice lungo i decenni della storia calcistica ed arrivare al record-man di tutti i tempi.

Marco Giordano (Il Mattino)