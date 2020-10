Atalanta – Ultime da Zingonia: Seduta pomeridiana per i nerazzurri

ATALANTA – Dopo un giorno di riposo, questo pomeriggio i nerazzurri sono tornati al lavoro al Centro Bortolotti. Allenamento differenziato per Gollini. Mentre Pessina ha svolto una parte della seduta con il resto del gruppo. Sono rientrati a Zingonia dai rispettivi impegni con le nazionali de Roon e Malinovskyi, in quanto salteranno per squalifica la seconda partita di UEFA Nations League. Allenamento personalizzato per l’olandese, in gruppo per l’ucraino.

La preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato 17 ottobre a Napoli per la 4ª giornata della Serie A TIM 2020-2021, proseguirà domani, martedì 13 ottobre, con una seduta al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Fonte: Atalanta.it