Valentina Giacinti (att. A.c. Milan): “Ad Empoli abbiamo ritrovato la cattiveria e la voglia di vincere”

L’A.c. Milan manda un segnale al campionato di serie A femminile, dopo la sconfitta interna contro la Juventus, vince per 0-3 sul campo dell’Empoli Ladies. Un assist ed una rete per il capitano delle rossonere Valentina Giacinti che a fine gara ha analizzato la sfida contro le toscane. “Avevamo voglia di riscattarci dopo la sconfitta di San Siro, soprattutto battendo l’Empoli che ci aveva sconfitto lo scorso campionato. La squadra si voleva ritrovare e personalmente avevo voglia di riscatto dopo un inizio non semplice. Devo ringraziare le persone che mi sono state vicine. Ieri abbiamo ritrovato la cattiveria e la voglia di vincere una sfida per noi importantissima”.

Fonte: Milan Tv