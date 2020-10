Ultime Castel Volturno – Lavoro in palestra e poi in campo per Insigne

Il Napoli prosegue gli allenamenti al Centro Sportivo di Castel Volturno, in vista della sfida di sabato 17 Ottobre alle ore 15,00 contro l’Atalanta di Gasperini. La squadra ha iniziato con il lavoro di scarico a gruppi, a seguire esercitazioni atletiche finalizzate alla forza. Chiusura con circuito in palestra. Terapie, palestra e lavoro in campo per Lorenzo Insigne.

Fonte: sscnapoli.it