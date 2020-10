Ultime Atalanta – Due dubbi per Gasperini in vista dell’Atalanta

Sabato 17 Ottobre alle ore 15,00 l’Atalanta andrà a far visita al Napoli, sfida che si giocherà al San Paolo per la quarta giornata di campionato. Ieri mattina a Zingonia lavoro differenziato per Gollini e Pessina, mentre erano assenti molti calciatori impegnati con le nazionali. Domani pomeriggio allenamento a porte chiuse per arrivare al meglio in vista della gara contro gli azzurri.

Fonte: atalanta.it