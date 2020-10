Suarez: “Messi voleva andare via, ma se sarà a suo agio resterà”

Luis Suarez ha parlato di Leo Messi e dei momenti difficili vissuti dalla Pulce nelle scorse settimane: “Avrebbero dovuto rispettare la sua decisione – ha sottolineato Suarez -. Per rispetto del rapporto che ho con Leo, non voglio dire di cosa abbiamo parlato in quel momento, ma ha vissuto una situazione difficile e complicata. Voleva andarsene e il club non voleva che partisse. Ho cercato di sostenerlo, prendermi cura di lui e farlo distrarre un po’. Messi in un’altra squadra? Potrebbe esserci la possibilità che Leo giochi per un altro club, ma se sarà nuovamente a suo agio e arriva un altro consiglio direttivo, resterà. In caso contrario, da amico, lo appoggerò e sarò ugualmente al suo fianco”. Fonte: CdS