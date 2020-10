Dopo il successo di rimonta nel derby contro la Nocerina, sfida in trasferta per l’U.s. Savoia contro la Virtus Artena. I ragazzi di Salvatore Aronica vince in trasferta per 1-4. Doppietta di D’Ancora, Kyeremateng e nella ripresa De Rosa e sono sei punti in classifica.

Virtus Artena-U.s. Savoia 1-4

La Redazione