SERIE B FEMMINILE – R. Tata (att. Pomigliano): “Il nostro è un grande gruppo. Felice per la tripletta”

Importante successo del Pomigliano femminile che vince per 4-0 contro il Lady Cittadella e s conferma al primo posto in classifica. A fine gara è stata intervistata la punta della squadra campana Rossella Tata autrice di una tripletta. “Sono contenta per la tripletta realizzata oggi, ma soprattutto per questo successo. Ci siamo preparate al meglio per questa sfida, sapevamo del valore delle nostre avversarie, però la forza è il gruppo che è coeso e compatto. Dobbiamo proseguire su questa strada, cercando di dare tutte il massimo e poi vedremo dove si arriverà a fine anno”.

La Redazione