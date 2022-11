SERIE B FEMMINILE – Pomigliano-Cittadella 4-0, tripletta di Tata e prosegue il momento sì delle campane

Questa mattina un altro test importante per il Pomigliano femminile per il campionato, casalingo contro il Lady Cittadella, venete che avevano bloccato la Lazio sull’1-1. Le ragazze di Salvatore Esposito sono partite forte e passano in vantaggio con Rossella Tata. La stessa attaccante romana con un lob nell’area piccola realizza il raddoppio per le granate. Nel finale di primo tempo il tris del Pomigliano arriva su rigore trasformato da Stephanie Galluccio. Nella ripresa arriva la quarta rete e tripletta di Rossella Tata. Prova di forza per le campane ed ora in Coppa Italia la sfida contro la Juventus campione d’Italia di Rita Guarino.

