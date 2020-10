SERIE B FEMMINILE – Buon punto della Riozzese Como contro la Lazio

Giornata di scontri diretti nel campionato di serie B femminile, dove spiccava su tutti la sfida Lazio Women–Riozzese Como e la sfida è terminata 1-1. Per le ospiti in gol Pellegrinelli. Il Brescia a sorpresa è stata sconfitta per 1-4 in casa contro il Chievo Verona Women’s. Il Pomigliano femminile con il successo per 4-0 contro il Cittadella è da sola in testa alla classifica con 10 punti.

La Redazione