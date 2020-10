Serie A – Potrebbe addirittura ridursi il numero di spettatori

Si parla tanto di riapertura degli stadi, di ampliare la capienza al 25% degli impianti, invece, pare si stia andando verso regolamentazioni totalmente opposte. Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, in Serie A potrebbe esserci una nuova riduzione di spettatori. Rispetto ai 1000 attuali, infatti, nell’incontro con il CTS, il Ministero della Salute suggerirà di diminuire nuovamente il numero di spettatori per tutti gli eventi all’aperto, portandolo a un massimo di 500 persone per aumentare ancora di più gli spazi. Oltre che le possibilità di diminuire i contagi, ovviamente. Non si sa se il provvedimento andrà ad interessare la Serie A o meno. Uno dei primi banchi di prova della situazione potrebbe essere il GP di Imola di Formula 1, per il quale inizialmente era previsto ovviamente più pubblico.