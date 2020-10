SERIE A FEMMINILE – Netto successo della Juventus, Pirone decide la vittoria del Sassuolo

Domenica agonistica per il calcio femminile che aveva nel big-match di Vinovo Juventus-Fiorentina la luce dei riflettori. La squadra bianconera vince per 4-0, a segno: Girelli, Maria Alves, Bonansea e Hurtig. Per l’undici viola una pesante sconfitta e l’esser rimaste in dieci per il rosso diretto ai danni di Quinn. Nell’altra sfida il Sassuolo batte per 1-0 il San Marino Accademy con la rete decisiva nel finale di Valeria Pirone.

Inter-A.s. Roma 1-1

Sassuolo-San Marino Accademy 1-0

Juventus Women-Fiorentina 4-0

A cura di Alessandro Sacco